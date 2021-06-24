شكرا لمتابعة خبر عن "السديس" يزف البشرى لـ 423 موظفًا وموظفة لاستحقاقهم الترقية النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، بشرى سارة لـ 423 موظفاً وموظفة في الرئاسة، ووكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لاستحقاقهم الترقية النظامية.

وقدم معاليه التهنئة لمنسوبي الرئاسة و الوكالة المستحقين للترقية، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود المباركة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذه الترقية تأتي لتعزيز ودعم الكفاءات الوطنية لأبناء هذا الوطن المعطاء.

وأكد الشيخ السديس على أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لن تدخر جهداً في دعم منسوبيها لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وروّادهما، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

في حين قدم الموظفون المرقون شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على الثقة الغالية، مؤكدين حرصهم الشديد على بذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.