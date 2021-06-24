شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 3 مقاهي مخالفة في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، من إغلاق 3 مقاهي مخالفة وضبط أكثر من 500 كرتون معسل منتهي الصلاحية و22 من "الشيش" سيئة النظافة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية بمشاركة لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمكة المكرمة.