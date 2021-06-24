شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف في الخرج تقيم لقاء توجيهياً عن الأمن الفكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج لقاء توجيهياً بمنسوبي الهيئة من الأعضاء الميدانيين بمقر الإدارة.

وألقى رئيس الهيئة الشيخ : محمد بن عويض العضيلة المطيري كلمة توجيهية تضمنت عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، وفق منهج النبي ﷺ ووفق الأنظمة والتعليمات وأكد على أهمية لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر .

وشدد فيها على أهمية تفعيل العمل الميداني والتوعوي .

وتأتي هذه اللقاءات امتداداً لتوجيهات مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على متطلبات العمل الميداني وتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.