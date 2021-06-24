بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفوق 50 عاما بـ«شرط»

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ وزارة الصحة اليوم الخميس في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تجاوز عمرهم 50 عامًا بالتاريخ الهجري، بشرط مرور 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

كانت الوزارة ذكرت أمس الأربعاء، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

وأضافت أن برنامج التحصين ضد كورونا تمكن من تغطية 70 % من السكان البالغين في السعودية، وأن عدد جرعات اللقاح المعطاة تجاوز 16.8 % مليون جرعة، عبر أكثر من 587 مركز لقاحات بجميع المناطق.

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