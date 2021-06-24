الأرصاد: سحب وأمطار رعدية ونشاط للرياح والأتربة على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة، وهطول أمطار رعدية، ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، شقراء، رماح، وادي الدواسر، الحريق، السليل، حوطة بني تميم» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» وعسير «بيشة، تثليث» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وهناك توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقتي جازان «الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب» وعسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، محايل».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك تكوّنًا للسحب الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على مناطق الباحة «القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الباحة» ومكة المكرمة «الطائف، ميسان، الكامل»