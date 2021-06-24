وزارة الحج: بدء ثاني مراحل التسجيل النهائي واختيار الباقات غدًا الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن غدًا الجمعة ستنطلق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات للراغبين في الحج لهذا الموسم 1442 هـ، وأن 558 ألف شخص سجلوا أسماءهم من بينهم 59% من الذكور و41% من الإناث.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن مرحلة التسجيل عبر المسار الإلكتروني انتهت أمس الأربعاء، وأن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق غدًا الجمعة (25 يونيو 2021م).

وذكرت أن عدد من سجل للحج بلغ 558270 شخصًا، 59% من الذكور و41% من الإناث، وأن الفئات العمرية أقل من 20 سنة بلغت نسبتها 3%، ومن 21 إلى 30 سنة بلغت 26%، ومن 31 إلى 40 سنة بلغت 38%، ومن 41 إلى 50 سنة بلغت 20%، ومن 51 إلى 60 سنة بلغت 11%، واكبر من 60 سنة بلغت 2%.

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