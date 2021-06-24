انتحار جون مكافي في السجن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

عُثر على جون مكافي رجل الأعمال ومبتكر أحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية ميتًا داخل زنزانة في سجن في برشلونة، وذلك بعد ساعات فقط على صدور موافقة من محكمة إسبانية بترحيله إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في قضية التهرب من الضرائب.

وقالت وزارة العدل في كاتالونيا، إن أطباء السجن حاولوا إسعاف جون مكافي لكنهم لم ينجحوا.

انتحار:

وأعلنت في بيان أن “كل شيء يدلّ” على انتحار مكافي.

وكانت شركة “مكافي” خلف إصدار أول برنامج في الأسواق لمكافحة فيروسات أجهزة الكمبيوتر. وساهمت في إطلاق صناعة عادت بمليارات الدولارات، قبل أن تنتقل ملكيتها لشركة “إنتل” في صفقة تجاوزت قيمتها مبلغ 7.6 مليار دولار.

وألقي القبض على جون مكافي في إسبانيا في أكتوبر عام 2020، واتهم بعدم الالتزام بدفع العائدات الضريبية على مدى أربعة أعوام، رغم كسب الملايين من العمل الاستشاري والمشاركة في المحاضرات، ومن العملات المشفرة وبيع حقوق كتابة قصة حياته.



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