الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

عودة نشاط الرياح على بعض المناطق اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس نزيه الحيزان، عودة نشاط الرياح على بعض مناطق المملكة، اليوم الخميس، مع انخفاض الحرارة على الشمال وقت السحر والبواكير.

وأكد الحيزان في تغريدة له عبر تويتر أنه متوقع اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة شمالًا وقت السحر والبواكير، وغطاء سحابي عال بنطاق مُتسع تتخلله سحب متوسطة، مشيرًا إلى عودة نشاط الرياح على شرق المملكة والوسط وحتى منطقة نجران، وتكون متوسطة الحركة بامتداد قطاع البحر الأحمر.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

نشاط للرياح:

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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