السديس يزف البشرى لـ423 موظفاً وموظفة لاستحقاقهم للترقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

زف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، بشرى سارة لـ 423 موظفاً وموظفة في الرئاسة، ووكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لاستحقاقهم الترقية النظامية.

تهنئة:

وهنأ السديس منسوبي الرئاسة والوكالة المستحقين للترقية، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود المباركة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذه الترقية تأتي لتعزيز ودعم الكفاءات الوطنية لأبناء هذا الوطن المعطاء.

وأشار الشيخ السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لن تدخر جهداً في دعم منسوبيها لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وروّادهما، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

شكر:

من جهتهم قدم الموظفون المرقون شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس العام على الثقة الغالية، مؤكدين حرصهم الشديد على بذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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