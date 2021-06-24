صحة جازان تعلق على تعطل تكييف بأحد المستشفيات: نُحسن المنظومة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - جازان

علق المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان محمد دراج، على تعطل التكييف في مستشفى الأمير محمد بن ناصر.

سبب التعطل:

وأكد دراج في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن سبب تعطل التكييف هو العمل الجاري لتطوير وتحسين منظومة التكييف في المستشفى التي يجري العمل عليها منذ أكثر من أسبوع، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع متحدث صحة جازان أن هناك وحدات تكييف بديلة وفرتها صحة جازان للتخفيف على المستفيدين عند عمليات التحسين والعمل خلال تنفيذ هذا المشروع.

واشتكى مواطنون في جازان من تعطل التكييف في بعض الأقسام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان لمدة أسبوعين، مما دفع البعض لشراء مراوح كهربائية ويدوية لتقليل الحرارة في غرف المرضى.

معاناة مرضى غرف التنويم:

وأكد عدد من المرضى تضررهم الشديد من ارتفاع درجة الحرارة في عدد من أقسام المستشفى بغرف التنويم، بحسب الإخبارية.

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