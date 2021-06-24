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شكرا لقرائتكم تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم الكثيري على أساس 84.60 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم الكثيري على أساس 84.60 ريال
تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت السوق المالية (تداول) عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الكثيري القابضة على أساس سعر 84.60 ريال.
زيادة رأس مال الشركة:
وبحسب بيان على موقع تداول، اليوم الخميس، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكثيري القابضة يوم أمس الأربعاء 13/ 11/ 1442 هـ الموافق 23/ 06/ 2021 م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 84.60 ريال لليوم الخميس 14/ 11/ 1442 هـ الموافق 24/ 06/ 2021 م، وإلغاء الأوامر القائمة.
إضافة أسهم:
كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 18/ 11/ 1442 هـ الموافق 28/ 06/ 2021 م
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