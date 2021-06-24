تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم الكثيري على أساس 84.60 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية (تداول) عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الكثيري القابضة على أساس سعر 84.60 ريال.

زيادة رأس مال الشركة:

وبحسب بيان على موقع تداول، اليوم الخميس، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكثيري القابضة يوم أمس الأربعاء 13/ 11/ 1442 هـ الموافق 23/ 06/ 2021 م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 84.60 ريال لليوم الخميس 14/ 11/ 1442 هـ الموافق 24/ 06/ 2021 م، وإلغاء الأوامر القائمة.

إضافة أسهم:

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 18/ 11/ 1442 هـ الموافق 28/ 06/ 2021 م

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