الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

تنومة تستقبل دراجي وطننا سياحتنا و6 مسابقات في المهرجان

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - تنومة

استقبل فريق “متحدون عسير للدراجات النارية” مساء أمس الأربعاء بمحافظة تنومة عدداً من الدرّاجين المشاركين في النسخة الثالثة من مهرجان ورالي “وطننا سياحتنا” الذي يقام كل عام خلال موسم الصيف بمنطقة عسير، ويهدف إلى دعم السياحة الداخلية وإبراز أهم المعالم السياحية بها مع إيصال عدة رسائل سامية عن عسير مكاناً وإنساناً.

مدة الفعالية:

ويستمر “وطننا سياحتنا” على مدار 3 أيام وتنطلق من خلال زيارة محافظة تنومة ومن ثم مركزي بلّسمر وبلّحمر وقرية بن عضوان السياحية، يليها سما أبها وشارع الفن ومن ثم استضافة رجل الأعمال عبدالله بن ضبعان للمشاركين في اليوم الأخير للجولة.

وفي اليوم الأخير ستمر الجولة بمنتزه السحاب بمركز السودة وقرى شعف آل ويمن وبني مازن مروراً بجبل نهران ومنتزه أبو خيال، وصولاً لمحافظة أحد رفيدة ومركز الأمير منصور بن مقرن رحمه الله الحضاري عبر طريق الملك عبدالله وزيارة مركزي الواديين وتمنية ومنتزهي الحبلة والجُرّة السياحيين.

6 مسابقات:

وسيكون ضمن الفعاليات المصاحبة 6 مسابقات كبرى هي أبعد مسافة، وأقدم دراجة، وأكبر مشارك سنّاً، وأجمل مخيّم، وأجمل دراجة مجهزة للرحلة، وأجمل (فيست).

الجدير بالذكر أن النسخة الأخيرة من الرالي تم خلالها زيارة الحد الجنوبي وتقديم الهدايا للجنود المرابطين ودشّنها آنذاك الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، حيث حظيت تلك الفعالية باهتمام إمارة منطقة عسير وأمانة المنطقة.

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