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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.
وأعرَبَ الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة -بهذه المناسبة- للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 09:53 AM
الملك وولي العهد أعرَبَا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدمبرقيتان من "القيادة" لأمير قطر للتهنئة بذكرى توليه مهام الحكم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.
وأعرَبَ الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة -بهذه المناسبة- للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
، برقيتان من "القيادة" لأمير قطر للتهنئة بذكرى توليه مهام الحكم ،
المصدر : الخليج 365
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