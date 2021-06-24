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أكد الشاب محمد القحطاني البالغ من العمر ١٦ عامًا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الإعاقة لم تكن عائقًا أمام تحقيق المستحيل؛ مبينًا أن ظروف الحياة جعلت منه رجلًا وعائلًا لأسرته.
وذكر "القحطاني" لـ"الخليج 365"، عبر مقطع فيديو، أن سبب إعاقته مرضٌ وراثي منذ الصغر هو وأخوه، ويعيش مع والدته المنفصلة وإخوته الصغار في شرق العاصمة الرياض.
وبيّن أن البيع شرف وليس عيبًا، وهو يفتخر بأن يعمل لمساعدة أسرته؛ مشيرًا إلى أن المواطنين وجميع من يأتي إلى حديقة حي النهضة يعامله بالإحسان ويحفّزونه على العمل بمشروعه الصغير لبيع العصائر الذي بدأه قبل أسبوعين.
وعبّر "القحطاني" عن أمله في التوسع بمشروعه بكشك أو عربة للبيع للكسب وتغطية مصاريف أسرته التي تعاني من عدم وجود عائل لهم سوى راتب الضمان الاجتماعي الذي لا يكفي متطلبات البيت.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 09:51 AM
قال لـ"الخليج 365": بدأتُ مشروعي قبل أسبوعين وأطمح في التوسع وأجد كل الدعمشاهد.. شاب من ذوي الهمم يبيع العصائر داخل حديقة بالرياض ليعول أسرته
أكد الشاب محمد القحطاني البالغ من العمر ١٦ عامًا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الإعاقة لم تكن عائقًا أمام تحقيق المستحيل؛ مبينًا أن ظروف الحياة جعلت منه رجلًا وعائلًا لأسرته.
وذكر "القحطاني" لـ"الخليج 365"، عبر مقطع فيديو، أن سبب إعاقته مرضٌ وراثي منذ الصغر هو وأخوه، ويعيش مع والدته المنفصلة وإخوته الصغار في شرق العاصمة الرياض.
وبيّن أن البيع شرف وليس عيبًا، وهو يفتخر بأن يعمل لمساعدة أسرته؛ مشيرًا إلى أن المواطنين وجميع من يأتي إلى حديقة حي النهضة يعامله بالإحسان ويحفّزونه على العمل بمشروعه الصغير لبيع العصائر الذي بدأه قبل أسبوعين.
وعبّر "القحطاني" عن أمله في التوسع بمشروعه بكشك أو عربة للبيع للكسب وتغطية مصاريف أسرته التي تعاني من عدم وجود عائل لهم سوى راتب الضمان الاجتماعي الذي لا يكفي متطلبات البيت.
، شاهد.. شاب من ذوي الهمم يبيع العصائر داخل حديقة بالرياض ليعول أسرته ،
المصدر : الخليج 365
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