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بلومبيرغ: السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة بهدف زيادة عدد السياح

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادرها أن صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إنشاء مطار جديد في العاصمة الرياض، ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة يتطلع الصندوق إلى إطلاقها بهدف زيادة عدد السياح.

وبحسب المصادر التي نَقلت عنها الوكالة؛ فإن شركة الطيران الجديدة، التي تم الإعلان عنها محليًّا في وقت سابق من هذا العام، ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال؛ بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" ذكرت الوكالة، أن المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولى من التخطيط، قد يعزز هدف المملكة لجذب 100 مليون سائح سنويًّا، بحلول عام 2030؛ وذلك بزيادة ستة أضعاف عن عام 2019؛ مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد حجم المنشأة الجديدة والجدول الزمني لبنائها، ومن المحتمل أن يقرر الصندوق عدم المضيّ قدمًا في هذه الخطط.

وترغب المملكة في جذب 30 مليون مسافر للحج والعمرة سنويًّا بحلول عام 2030. والسياحة الدينية -التي تشمل الحج- جذبت على مدار العام إلى مكة المكرمة أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018، أي ما يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 09:27 AM

ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة بهدف زيادة عدد السياح

بلومبيرغ: السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادرها أن صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إنشاء مطار جديد في العاصمة الرياض، ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة يتطلع الصندوق إلى إطلاقها بهدف زيادة عدد السياح.

وبحسب المصادر التي نَقلت عنها الوكالة؛ فإن شركة الطيران السعودية الجديدة، التي تم الإعلان عنها محليًّا في وقت سابق من هذا العام، ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال؛ بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" ذكرت الوكالة، أن المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولى من التخطيط، قد يعزز هدف المملكة لجذب 100 مليون سائح سنويًّا، بحلول عام 2030؛ وذلك بزيادة ستة أضعاف عن عام 2019؛ مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد حجم المنشأة الجديدة والجدول الزمني لبنائها، ومن المحتمل أن يقرر الصندوق عدم المضيّ قدمًا في هذه الخطط.

وترغب المملكة في جذب 30 مليون مسافر للحج والعمرة سنويًّا بحلول عام 2030. والسياحة الدينية -التي تشمل الحج- جذبت على مدار العام إلى مكة المكرمة أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018، أي ما يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

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، بلومبيرغ: السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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