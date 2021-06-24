، بلومبيرغ: السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض ،

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نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادرها أن صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إنشاء مطار جديد في العاصمة الرياض، ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة يتطلع الصندوق إلى إطلاقها بهدف زيادة عدد السياح.
وبحسب المصادر التي نَقلت عنها الوكالة؛ فإن شركة الطيران السعودية الجديدة، التي تم الإعلان عنها محليًّا في وقت سابق من هذا العام، ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال؛ بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة.
ووفق موقع "روسيا اليوم" ذكرت الوكالة، أن المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولى من التخطيط، قد يعزز هدف المملكة لجذب 100 مليون سائح سنويًّا، بحلول عام 2030؛ وذلك بزيادة ستة أضعاف عن عام 2019؛ مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد حجم المنشأة الجديدة والجدول الزمني لبنائها، ومن المحتمل أن يقرر الصندوق عدم المضيّ قدمًا في هذه الخطط.
وترغب المملكة في جذب 30 مليون مسافر للحج والعمرة سنويًّا بحلول عام 2030. والسياحة الدينية -التي تشمل الحج- جذبت على مدار العام إلى مكة المكرمة أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018، أي ما يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 09:27 AM
ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة بهدف زيادة عدد السياحبلومبيرغ: السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض
نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادرها أن صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إنشاء مطار جديد في العاصمة الرياض، ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة يتطلع الصندوق إلى إطلاقها بهدف زيادة عدد السياح.
وبحسب المصادر التي نَقلت عنها الوكالة؛ فإن شركة الطيران السعودية الجديدة، التي تم الإعلان عنها محليًّا في وقت سابق من هذا العام، ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال؛ بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة.
ووفق موقع "روسيا اليوم" ذكرت الوكالة، أن المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولى من التخطيط، قد يعزز هدف المملكة لجذب 100 مليون سائح سنويًّا، بحلول عام 2030؛ وذلك بزيادة ستة أضعاف عن عام 2019؛ مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد حجم المنشأة الجديدة والجدول الزمني لبنائها، ومن المحتمل أن يقرر الصندوق عدم المضيّ قدمًا في هذه الخطط.
وترغب المملكة في جذب 30 مليون مسافر للحج والعمرة سنويًّا بحلول عام 2030. والسياحة الدينية -التي تشمل الحج- جذبت على مدار العام إلى مكة المكرمة أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018، أي ما يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
، بلومبيرغ: السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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