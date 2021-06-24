تعرف على أسعار الذهب في السعودية

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الخميس 24 يونيو 2021، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا ختام تعاملات الأمس.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 214.25 ريال (57.13 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالمملكة) 187.46 ريال (49.99 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 لمستوى 160.68 ريال (42.85 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل عيار 14 نحو 124.98 ريال (33.33 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، ليسجل 6667.50 ريال (1778 دولارا).

كما هبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1499.72 ريال (399.92 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات مساء الأربعاء بعدما تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت لينزل الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.83% إلى 1793.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش.

فيما زاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.89% إلى 1794.40 دولار.

ويتجه الذهب للارتفاع بفضل توقعات لأسعار فائدة منخفضة مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب 6% الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.

وأعاد باول في تصريحاته، يوم الثلاثاء، التأكيد على عزم تشجيع تعاف "واسع وشامل" لسوق العمل وألا يكون رفع أسعار الفائدة مستندا لمخاوف من تضخم في المستقبل فحسب.