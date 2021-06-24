أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم (آخر تحديث)

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، بداية تعاملات البنوك، والسوق السوداء.



وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي الجزائري مسجلا 160.41 دينار للشراء، و160.47 دينار للبيع.

كما صعد سعر اليورو لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 214.87 يورو للشراء، و217.26 يورو للبيع.

وتخطط الحكومة الجزائرية لرفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 5 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري كمرحلة أولى، وتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي لخزينة الدولة بنحو 97%.

ويضغط رجال أعمال وتكتلات تجارية على الحكومة الجزائرية، من أجل توسيع قائمة الدول التي سمحت بعودة الرحلات منها وإليها، لتشمل القارة الآسيوية خصوصاً الصين، الشريك التجاري الأول للجزائر، والمصدر الأول للسلع، والمواد الأولية، للأسواق المحلية.

ويترقب المستثمرون توسيع قائمة الدول التي ستعود إليها الرحلات الجوية الجزائرية، خصوصاً بعدما اقتصر الفتح الجوي على دول جنوب أوروبا.

وتراجع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي إلى 134.32 دينار للشراء، و134.34 دينار للبيع، بينما بقي السعر لدى السوق الموازية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني عند 187.79 دينار للشراء، و187.86 دينار للبيع، كما صعد الإسترليني لدى السوق الموازية (السوداء) مسجلا 251.47 دينار للشراء، و254.26 دينار للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا 35.81 دينار للشراء، و35.82 دينار للبيع، بينما استقر السعر لدى السوق الموازية عند 48 دينارا للشراء، و48.53 دينارا للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك الجزائر المركزي، عند 36.56 دينار للشراء، و36.57 دينار للبيع، بينما سجل لدى السوق الموازية (السوداء) 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى، 445.67 دينار جزائري للشراء، و446.91 دينار جزائري للبيع، ولدى السوق الموازية غير الرسمية صعد الدينار إلى 598.10 دينار للشراء، و604.75 دينار للبيع.