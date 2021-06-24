شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / بالتفاصيل.. «الحج» تعلن عن تحديد مواقع مخيمات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تحديد مواقع مخيمات الحجاج في مشعر منى وتوزيعها إلى ٤ مناطق

- لكل منطقة مجموعات وجميعها قريبة من الجمرات

أعلنت وزارة الحج والعمرة تحديد مواقع مخيمات الحجاج في مشعر منى ووزعت إلى ٤ مناطق، موضحة أن لكل منطقة مجموعات وجميعها قريبة من الجمرات، مبينة أن هناك اختلافات يسيرة في نوعية الخدمات.

ولفتت إلى أن موقع إسكان الحجاج بمشاعر منى، يشمل منطقه (أ) وبها 13 مجموعة، ومنطقة (ب) وبها 26 مجموعة، ومنطقة (ج) وبها 17 مجموعة، بالإضافة إلى منطقه (د) وبها 16 مجموعة.

وكانت الوزارة أعلنت أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز وشراء الباقات ابتداءاً من الساعة 2:00 م من يوم الجمعة، الموافق 15 ذو القعدة 1442 هـ وحتى الساعة 10:00 م من يوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442 هـ.