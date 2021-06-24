النمر يوضح الفرق بين الجلطة القلبية والسكتة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط أستاذ القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الضوء على الفرق بين الجلطة القلبية والسكتة القلبية، وأعراض كل منهما.

أعراض الجلطة:

وقال النمر في حواره إلى قناة الإخبارية، إن الجلطة عبارة عن حدوث انسداد في الشريان ويعقبها عدم وصول الـدم للأنسجة التي يغذيها ما يجعلها تموت بسبب ذلك، ومن مضاعفاتها السكتة القلبية، والمقصود بها توقف القلب نهائياً عن العمل، مشيراً إلى أن نسبة احتمالية الوفاة بالجلطة 10 % حتى لو تم الذهاب بالمريض إلى المستشفى، أما نسبة احتمالية الوفاة بالسكتة القلبية فتصل إلى 95 %.

وشدد على أهمية الوعي الصحي للوقاية من الأمراض القلبية خاصة مع تزايد حدوث الجلطات بين فئة الشباب ومن هم دون سن الأربعين، والسبب في ذلك قلة الوعي وانتشار العادات الخاطئة.

أسباب الجلطات:

ولفت النمر إلى أن من أسباب حدوث الجلطات هي ارتفاع الكولسترول في الـدم والتدخين بأنواعه بما فيه التدخين الإلكتروني، وكذلك التوتر والضغط النفسي وارتفاع ضغط الدم، وعدم ممارسة الرياضة وإدمان الوجبات السريعة.

وتابع أن من أعراض الجلطة الشعور بألم شديد في الصدر مع تعرق وغثيان وقد ينتقل الألم للرقبة أو الذراعين وقد يصاحبه ضيق في التنفس أو خفقان أو إغماء، أما السكتة القلبية فتحدث بدون مقدمات.



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