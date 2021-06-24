أمطار رعدية على عسير لأكثر من 11 ساعة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة عسير اليوم – بمشيئة الله – تتضمن أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً من الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده ومحايل.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

نشاط للرياح:

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير و الباحة و مكة المكرمة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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