بنك الجزيرة يطرح صكوك رأس المال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالدولار الأمريكي.

وذكر البنك في بيان له عبر موقع السوق المالية (تدوال)، اليوم الخميس، أنه بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة المنشور على موقع (تداول) بتاريخ 10 ذوالقعدة 1442هـ الموافق 20 يونيو2021م عن عزمه على طرح إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى من خلال شركة بنك الجزيرة لصكوك الشريحة الأولى المحدودة، يُعلن البنك عن بدء طرح إصدار الصكوك.

قيمة الطرح:

ولفت إلى أن قيمة الطرح سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق، حيث أن تاريخ بداية الطرح سيكون اليوم الخميس وتاريخ نهاية الطرح سيكون 1442-11-19 الموافق 2021-06-29.

الفئة المستهدفة:

أما الفئة المستهدفة من الإصدار، فهم المستثمرون ذوو الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وبالنسبة إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار فقام البنك بتعيين شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب للطرح.

وأشار بنك الجزيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار أمريكي، ويحدد سعر طرح (الصك/ السند) حسب ظروف السوق.



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