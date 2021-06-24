، من 1 إلى 10.. هنا قائمة محدّثة لأكثر الدول تضررًا من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس حصد حتى الآن أرواح حوالى 3.4 ملايين شخص حول العالم

حصد فيروس كورونا حتى الآن، أرواح حوالى 3.4 ملايين شخص حول العالم؛ فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 180 مليونًا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا؛ حيث سجلت 603 آلاف حالة وفاة، ونحو 34 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

ووفق "رويترز" نقلًا عن "جونز هوبكنز"، حصد وباء كورونا في البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية، أرواح أكثر من 507 آلاف شخص، وبلغت حصيلة الإصابات نحو 18.2 مليون حتى الآن.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، ارتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 390 ألف حالة؛ فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات 30 مليونًا.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة؛ حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة 232 ألف شخص؛ فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليونين و487 ألف إصابة، تليها البيرو؛ حيث حصد فيها وباء كورونا أرواح 191 ألف شخص، وسجلت مليونين و33 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

واحتلت روسيا المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، وحصد الوباء أرواح 130895 شخصًا، وبلغت حصيلة الإصابات 5 ملايين و368513 إصابة حتى الآن.

وفي بريطانيا -أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررًا- تم تسجيل أكثر من 128 ألف حالة وفاة، ونحو 4.7 ملايين إصابة.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثامنة؛ حيث بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 127 ألف حالة، وتم تسجيل 4 ملايين و255 ألف إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التي حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 111 ألف شخص، وسجلت حتى الآن أكثر من 5.8 ملايين إصابة.

وفي كولومبيا التي تحتل المرتبة العاشرة حصد الوباء أرواح نحو 102 ألف شخص، وسجلت حتى الآن 4 ملايين وأكثر من 27 ألف إصابة بالفيروس.