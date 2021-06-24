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الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية موريشيوس لدى الأمم المتحدة السفير جاغديش كونجول.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة طلب موريشيوس للحصول على العضوية الكاملة في اللجنة الهيدروغرافية لشمال الهند، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 08:30 AM
استعرضَا القضايا ذات الاهتمام المشترك وروابط الصداقة"المعلمي" يلتقي المندوب الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة
الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية موريشيوس لدى الأمم المتحدة السفير جاغديش كونجول.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة طلب موريشيوس للحصول على العضوية الكاملة في اللجنة الهيدروغرافية لشمال الهند، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
، "المعلمي" يلتقي المندوب الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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