شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: بقايا كورونا سبب استمرار إيجابية نتائج الفحص بعد التعافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، على أن استمرار نتائج فحص «PCR» إيجابية لمرضى فيروس كورونا حتى بعد التعافي وإنقضاء الفترة المحددة للعزل، سببه بقايا فيروس كورونا غير قابلة للتكاثر وغير معدية.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا كانت حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يصاحبها أعراض؛ فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها (على الأقل) بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأضافت : أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.