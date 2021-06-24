شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس يعلن عن تسيير رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة من القصيم إلى كلٍ من مدينة لفيف في أوكرانيا، مدينة تبليسي في جورجيا.

وسيقوم طيران ناس بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا من مطار الأمير نايف الدولي في القصيم إلى مدينة تبليسي بدءًا من 6 يوليو المقبل، إضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى لفيف ابتداء من 7 يوليو 2021م.

يجدر الإشارة إلى أن عدد وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف أصبحت نحو 10 وجهات تضم: كييڤ – لفيف – طشقند – تيرانا – سراييفو – باكو – تبليسي – باتومي – الغردقة – شرم الشيخ.