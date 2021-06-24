شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث القضايا المشتركة مع مندوب موريشيوس الدائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي، التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية موريشيوس لدى الأمم المتحدة السفير جاغديش كونجول.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة طلب موريشيوس للحصول على العضوية الكاملة في اللجنة الهيدروغرافية لشمال الهند، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.