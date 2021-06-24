، لجنة مكافحة التبغ بـ"صحة حائل" تنفذ جولات رقابية على منافذ البيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت 7 محال وتم إبلاغ أصحابها بالأنظمة والقوانين وضرورة تطبيقها

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلةً في برنامج التدخين بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل جولاتها الرقابية على منافذ البيع بحائل، حيث شملت الجولات سبعة محال لبيع التبغ، وتم تبليغهم بأنظمة وقوانين مكافحة التبغ والحرص على تطبيقها.

وأكدت اللجنة أن ذلك يأتي تطبيقًا للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وأوضحت أنها ستواصل جولاتها الرقابية لمنافذ بيع التبغ والمعسل، للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين باستمرار.

