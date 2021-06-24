، "صحة جدة" تكرّم مستشفى جامعة المؤسس لفوزه بالمركز الأول ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كرّمت الشؤون الصحية في جدة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحصوله على جائزة برنامج أداء الصحة في مسار مقدمي الخدمة من خارج وزارة الصحة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.
وقد تسلم التكريم مدير المستشفى الدكتور عمرو الحبشي نيابة عن منسوبي المستشفى الجامعي، باستلام جائزة المركز الأول لأداء الصحة كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج وزارة الصحة.
واعتبره الحبشي إنجازًا تحقق بفضل الله أولاً، ثم مساهمة جميع الإدارات العليا للجامعة والتي أولت المستشفى بالغ اهتمامها منذ إنشائه منذ أكثر من أربعين عامًا كما أسهم فيه جميع من عمل في المستشفى من رجال ونساء بجميع تخصصاتهم ووظائفهم ومسمياتهم على مدار الأعوام (في مبناه القديم ومبناه الجديد من الدور تحت الأرضي إلى السابع) مؤمنين أن الرعاية الصحية في المملكة هي عملية تكاملية بين القطاعات الصحية المختلفة، حكومية وخاصة، وهي أساس فكرة الجائزة التي تبنّتها مشكورة وزارة الصحة.
"صحة جدة" تكرّم مستشفى جامعة المؤسس لفوزه بالمركز الأولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-24
كرّمت الشؤون الصحية في جدة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحصوله على جائزة برنامج أداء الصحة في مسار مقدمي الخدمة من خارج وزارة الصحة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.
وقد تسلم التكريم مدير المستشفى الدكتور عمرو الحبشي نيابة عن منسوبي المستشفى الجامعي، باستلام جائزة المركز الأول لأداء الصحة كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج وزارة الصحة.
واعتبره الحبشي إنجازًا تحقق بفضل الله أولاً، ثم مساهمة جميع الإدارات العليا للجامعة والتي أولت المستشفى بالغ اهتمامها منذ إنشائه منذ أكثر من أربعين عامًا كما أسهم فيه جميع من عمل في المستشفى من رجال ونساء بجميع تخصصاتهم ووظائفهم ومسمياتهم على مدار الأعوام (في مبناه القديم ومبناه الجديد من الدور تحت الأرضي إلى السابع) مؤمنين أن الرعاية الصحية في المملكة هي عملية تكاملية بين القطاعات الصحية المختلفة، حكومية وخاصة، وهي أساس فكرة الجائزة التي تبنّتها مشكورة وزارة الصحة.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:13 AM
كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج الوزارة
كرّمت الشؤون الصحية في جدة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحصوله على جائزة برنامج أداء الصحة في مسار مقدمي الخدمة من خارج وزارة الصحة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.
وقد تسلم التكريم مدير المستشفى الدكتور عمرو الحبشي نيابة عن منسوبي المستشفى الجامعي، باستلام جائزة المركز الأول لأداء الصحة كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج وزارة الصحة.
واعتبره الحبشي إنجازًا تحقق بفضل الله أولاً، ثم مساهمة جميع الإدارات العليا للجامعة والتي أولت المستشفى بالغ اهتمامها منذ إنشائه منذ أكثر من أربعين عامًا كما أسهم فيه جميع من عمل في المستشفى من رجال ونساء بجميع تخصصاتهم ووظائفهم ومسمياتهم على مدار الأعوام (في مبناه القديم ومبناه الجديد من الدور تحت الأرضي إلى السابع) مؤمنين أن الرعاية الصحية في المملكة هي عملية تكاملية بين القطاعات الصحية المختلفة، حكومية وخاصة، وهي أساس فكرة الجائزة التي تبنّتها مشكورة وزارة الصحة.
، "صحة جدة" تكرّم مستشفى جامعة المؤسس لفوزه بالمركز الأول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة جدة" تكرّم مستشفى جامعة المؤسس لفوزه بالمركز الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.