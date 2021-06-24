شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر يحكي عن المراحل التاريخية للخطوط السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شهدت الخطوط الجوية السعودية، منذ إنشائها مراحل عدة، وطرأ عليها الكثير من التغيير والتقدم، إلى أن أصبحت على ما هي عليه في الوقت الحالي.

ووفرت الخطوط السعودية إمكانيات الأمن الحديث لسرعة انجاز العمل ودقته، إضافة إلى الأسلوب العلمي المتبع في أقسام المؤسسة الذي جعلها تقف شامخة إلى جانب العديد من الشركات الرائدة في هذا العمل.

وكشف مقطع فيديو، عن المراحل التي مرت بها المؤسسة، وحرصها على تقديم خدماتها للركاب، على أكمل وجه.

وأشار المقطع إلى الدورات التي تُعقد لكافة العاملين في الخطوط السعودية للمحافظة على المستوى اللائق في العمل.

ويرجع تاريخ تأسيس الخطوط الجوية السعودية إلى عام 1945م، وهي حاصلة على تصنيف طيران 5 نجوم، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي.