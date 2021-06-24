شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. نفوق عدد من الوعول بعد أيام من إطلاقها في بلجرشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

ظهر عدد من الوعول الجبلية ميتة، في مقطع فيديو، أفاد متداولوه أنه في محافظة بلجرشي، ضمن الوعول المهددة بالإنقراض التي تم إطلاقها قبل أيام.

وكان قد تم إطلاق 20 من الوعول المهددة بالإنقراض، السبت الماضي، بمنطقة الباحة، ضمن البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني التنمية الحياة الفطرية لاستعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية.

وأكد المركز الوطني للحياة الفطرية أنه يعول على وعي المجتمع لممارسة الحياة الفطرية حياتها الطبيعية.