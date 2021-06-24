6 خطوات إلكترونية لشراء تذاكر النقل في الحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - قال تطبيق توكلنا إن هناك 6 خطوات لشراء تذاكر النقل في الحرم المكي في موسم الحج الحالي لعام 1442هـ.

وأضاف «توكلنا»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن هذه الخدمة تمكن المستخدم من شراء تذكر تسهل عليه التنقل من مواقف السيارات المعتمدة إلى أقرب نقطة تجمع عند الحرم المكي.

وأوضح توكلنا أنه يمكن شراء التذاكر عبر التطبيق من خلال اختيار «الخدمات» ثم الضغط على «خدمات النقل» ثم اضغط على «شراء خدمة النقل».

وأشار إلى أنه بجب على المستفيد تحديد المركز وعدد التذاكر، ثم الضغط على «ادفع الآن» وتعبئة بيانات الدفع، ثم أخيرًا وصول رسالة «تم الدفع بنجاح».

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