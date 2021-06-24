أخبار السعودية.. جرعتا كورونا بلقاحين مختلفين.. وأولوية أداء الحج لفئتين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 م منها: اعتماد إمكانية أخذ جرعتي كورونا بلقاحين مختلفين، وفئتان تستفيدان من الجرعة الثانية، و«الحج» تحدد فئتين لهما الأولوية في أداء المناسك.

اعتماد إمكانية أخذ جرعتي كورونا بلقاحين مختلفين

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

«الصحة» تحدد فئتين تستفيدان من جرعة لقاح كورونا الثانية

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، شرطي الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

«الحج» تحدد فئتين لهما الأولوية في أداء المناسك

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن أن الأولوية لأداء مناسك الحج، ستكون لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة، ومن الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر.

القبض على مواطنين بالقصيم سرقا أحد المخازن

أعلنت شرطة منطقة القصيم، الأربعاء، القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال.

الإطاحة بمخالفين بالرياض أتلفا أجهزة للصرف الآلي

ألقت شرطة الرياض، الأربعاء، القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب.

نقل صلاحيات وأصول التقاعد لـ«التأمينات» ابتداء من 22 ذي الحجة

أعلنت جريدة «أم القرى»، نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابتداء من 22 ذي الحجة، الموافق الأول من أغسطس المقبل.

تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة.

«البيئة»: 4 شروط لطلب شهادة تعداد ماشية

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن هناك 4 شروط لطلب شهادة تعداد الماشية، بينها أن يكون طالب الخدمة سعودي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي.

«سكني»: مدة إكمال بناء مسكن متكامل لا تتجاوز ثلاث سنوات

قال برنامج سكني إن المدة اللازمة لإكمال بناء مسكن متكامل يجب ألا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص حسب اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.

رائد فضاء يلتقط صورة للرياض ليلًا

التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، صورة لمدينة الرياض ليلًا، من الفضاء، تفاعل معها السفير الفرنسي في السعودية.

«توكلنا»: 4 خطوات لاستخدام خدمة أسعفني في الطوارئ

حدد تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، نحو 4 خطوات لاستخدام خدمة أسعفني في الحالات الطارئة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

3 شروط لاستخراج تصاريح العمل في موسم الحج

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر برنامج أجير.

جامعة جازان تعلن آليات وضوابط «مكافأة النشر العلمي»

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة البحث العلمي آليات وضوابط برنامج مكافأة النشر العلمي لعام 2021م، لدعم النشر في الدوريات العلمية العالمية وتشجيع باحثي الجامعة للنشر في الدوريات العلمية المرموقة والمعتمدة في تصنيف الجامعات.

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