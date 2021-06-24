شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 جولة رقابية تغلق 7 محلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1572 جولة رقابية، من ضمنها 11 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، و38 جولة تمت بناء على بلاغ عبر مركز 940، ونتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 83 مخالفة، شملت 68 مخالفة للتدابير الصحية، و15 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

ولفتت الأمانة إلى استقبالها عبر مركز البلاغات «940» 14 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا»، وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940.