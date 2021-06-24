شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مخالفات في 18 شقة سكنية للعمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية غرب الدمام حملاتها وجولاتها الرقابية لمتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية ومدى تقيدها بالاحترازات الصحية، للوقاية من فيروس « كورونا »، وشملت 18 شقة سكنية بعمارتين في حي أحد.

وأوضح مسؤول الحملة ببلدية غرب الدمام سامي العنزي، أن فريق من 6 مراقبين نفذ حملة على عمارتين سكنيتين تقعان بحي أحد، لمدة 3 ساعات متواصلة، تم خلالها تمشيط جميع الشقق الموجودة، علما أن العمارة السكنية الأولى اشتملت على 10 شقق سكنية كبيرة، والثانية اشتملت على 8 شقق، وتم خلالها رصد 9 مخالفات منها وجود تكدسات في بعض الشقق، وعدم وجود ترخيص بلدي، وسوء النظافة.

ولفت إلى إشعار أصحاب المنشآت بضرورة إزالة المخالفات وتعديل الملاحظات التي تم تدوينها على الشقق السكنية، وأنه في حال عدم تنفيذها خلال 48 ساعة سيصدر أمر إخلاء السكان على الفور.

وأكد العنزي، أن البلدية ستواصل الجولات الرقابية على سكن العمالة، والمنشآت بجميع أنواعها، للحفاظ على الصحة العامة، ومحاربة جائحة وفيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.