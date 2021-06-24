شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة نوعية بالتدفق الخلوي في «ولادة» الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظي مختبر مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الأحساء بإضافة تطويرية، من خلال تشغيل جهاز جديد للتدفق الخلوي FACSlyric.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي، أن هذا الجهاز الحديث يستخدم لتشخيص سرطان الدم والغدد الليمفاوية، كما يُستخدم لمتابعة مرضى نقص المناعة المكتسبة (HIV)، وعدد من أمراض الصفائح الدموية، متوقعا أن يسهم في رفع كفاءة وفعالية جودة الخدمات المقدمة، واستغناء مستشفيات المحافظة عن نقل العينات إلى خارج المحافظة من أجل إجراء الفحص.

وأضاف التجمع أن الجهاز يُعد نقلة نوعية لوحدة التدفق الخلوي، نظرا إلى كونه الجهاز الأكثر حداثة، كما أنه يتميز بسرعة ظهور نتائج التحاليل المخبرية ودقتها، وذلك تحت إشراف طاقم متدرب من أطباء أمراض الدم واختصاصيي مختبر قادرين على تشخيص نتائج الجهاز بدقة عالية.