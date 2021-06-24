شكرا لقرائتكم خبر عن 1253 حالة كورونا جديدة.. و«الصحة» تحذر من التهاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع - بإذن الله - إلى بر الأمان.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1253 حالة مؤكدة وتعافي 1043 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 11328 حالة منها 1472 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 478135 حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 459091 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7716 حالة وفاة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.