شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية تغلق منشأة وتضبط 14 مخالفة بأحد مجمعات الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية شرق الدمام وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، جولة ميدانية على أحد المجمعات بمدينة الدمام، وأسفرت عن زيارة 9 منشآت ومخالفة 6 منها، وتحرير 14 مخالفة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وإغلاق إحدى المنشآت الكبرى بسبب التكدس وعدم وجود مشرف للصالة وعدم وجود عمال نظافة.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الشرقية مطلق الجلعود، أن جولات اللجنة تستهدف التأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى رصد عدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة، وعدم الالتزام بلبس الكمامة، إضافة إلى عدد من المخالفات أحيلت إلى الجهات المعنية لعمل اللازم، مؤكدا استمرار الجولات التفتيشية لحماية المجتمع من الجائحة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من الجولات هو ضمان حماية وسلامة المجتمع، عبر التقيد بالتدابير الوقائية في الأماكن التجارية، مثل إبراز تطبيق «توكلنا»، ووضع ملصقات التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات، وتطهير الأسطح والأماكن المعرضة للمس. لافتا إلى تكثيف الحملات في ظل زيادة الحالات من خلال الرصد اليومي للحالات الإيجابية المصابة بفيروس «كورونا». مبينا أن زيادة الحالات ناتجة من عدم التزام البعض بالتقيد بالإجراءات الاحترازية كلبس الكمام وحضور المناسبات والتواجد في التجمعات.

وأكد الجلعود، استمرار الجولات في جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية، ورصد المخالفات بدون أي تهاون. إضافة إلى الدور التوعوي من أجل خفض عدد الحالات عبر الحملات الإعلامية ومنها «معتمدين عليك» و«على خطوتك» و«عيونك تكفي» و«خذ الخطوة» و«خذ اللقاح»، ليصل عددها ما يقارب 17 حملة هدفها رفع الوعي المجتمعي بالتدابير الوقائية.