اخبار السعوديه

بينها 3 بالشرقية.. إعادة فتح 9 مساجد بعد تعقيمها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 3 بالشرقية.. إعادة فتح 9 مساجد بعد تعقيمها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس ، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 137 يوما 1636 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والباحة والحدود الشمالية.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا