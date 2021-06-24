شكرا لقرائتكم خبر عن «ترابط» تطلق «عيادة استشارات قانونية» بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مركز الاستشارات الأسرية «ترابط» في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، «عيادة استشارات قانونية»، بالتعاون مع جمعية مودة المتخصصة بالاستقرار الأسري، وتعنى بتقديم الاستشارات فيما يتعلق بالأحوال الشخصية «طلاق، حضانة، نفقة، تنظيم العلاقات الأسرية، وغيرها» لكافة أفراد المجتمع؛ بهدف تطوير الخدمات المقدمة في مجال التنمية الأسرية، والحد من ظاهرة الطلاق وتخفيف آثاره على كافة أفراد الأسرة.

وأوضحت المدير التنفيذي للمركز إيمان العمر، أنه من منطلق العمل التكاملي لتحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع السعودي، وإيمانًا بأهمية توعية الأسرة والنظر في شؤونها؛ تم فتح عيادة استشارات قانونية متخصصة بقضايا الأحوال الشخصية بمركز الاستشارات الأسرية؛ لمساعدة الأسر والأفراد في حل مشكلاتها على يد متخصصين في المجال القانوني.

وتأتي العيادة كإحدى ثمار الاتفاقية المبرمة بين مركز الاستشارات الأسرية «ترابط»، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجمعية مودة، إدراكًا لأهمية التماسك و الترابط الأسري وأثره في وحدة المجتمع، وانطلاقًا من المسؤولية المشتركة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، بالإضافة إلى الإيمان بأهمية تحسين الصحة النفسية لتكوين مجتمع صحي وهو أحد توجهات الجامعة في خطتها الإستراتيجية 2025.