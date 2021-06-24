شكرا لقرائتكم خبر عن 48 متبرعا بالدم في حملة «تنمية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز التنمية الاجتماعية بالدمام مؤخرًا حملة للتبرع بالدم ليوم واحد بالشراكة مع بنك الدم الإقليمي بالمنطقة الشرقية، وبرعاية جمعية «إيثار» تحت كامل الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المتطوعين والكادر الطبي.

واستقطبت الحملة أكثر من 95 متطوعًا ومهتمًا في مجال التوعية بالتبرع، من بينهم 48 متبرعًا ومتبرعة أنهوا عملية التبرع، واستبعد أكثر من 40 لعدم استيفاء شروط التبرع وهي «الملاءمة الصحية والبدنية».

وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية نايف السفياني، أن الحملة نُظمت بمناسبة يوم التبرع بالدم العالمي الموافق 14 يونيو، كما سعت إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين موظفي الوزارة ومستفيدي مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وتعزيز المبادرات الإنسانية، وإبراز أهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم.