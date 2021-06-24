شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل خبرات بين «خيرية سيهات» و«أيتام الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن المبادرات الإستراتيجية للتحول من الرعوية إلى التنموية في جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، زارت لجنة رعاية الأيتام الجمعيةَ الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية؛ للاطلاع عن قرب على المبادرات الناجحة في هذا المجال، وتبادل الخبرات بشأنها والاستفادة منها.

وتعرفت اللجنة على مبادرة جمعية بناء الخاصة بالبرنامج التدريبي للأيتام والأرامل، وسبل نجاحها، والتحديات التي واجهت تطبيقها.

كما تعرفت على الجمعية والتطرق الى أوجه التعاون في البرامج والمبادرات المقدمة والشراكات المجتمعية للنهوض بالأيتام وأسرهم، كما تم عرض أهم المبادرات المطروحة وطرق الحصول على التمويل اللازم لتنفيذها.