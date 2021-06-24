شكرا لقرائتكم خبر عن بالشراكة مع "اليوم".. «همم» تعلم مستفيديها «الإسعافات الأولية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية «همم» لأسر ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية محاضرة الإسعافات الأولية التي أقامتها بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي في قاعة الشيخ حمد المبارك، بالشراكة مع دار اليوم للإعلام، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

الأسر المستفيدة

وأقيمت المحاضرة بهدف إكساب الأسر المستفيدة من «همم» وفريق العمل أساسيات الإسعافات الأولية الصحيحة، وقدمتها مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية وعضو مجلس إدارة جمعية «همم» د. آلاء الدبيكل، بحضور أسر الأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي همم وفريق عملهم.

الوعي الإسعافي

وأشارت د. الدبيكل في ختام المحاضرة إلى أهمية دور هيئة الهلال الأحمر السعودي في رفع مستوى الوعي الإسعافي للمجتمع، من خلال عمل محاضرات إسعافية ودورات تثقيفية لأفراده، بتوجيه من مدير عام فرع المنطقة الشرقية لهيئة الهلال الأحمر السعودي د. خالد العنزي، كما توجهت بالشكر لجمعية «همم» لإتاحتها فرصة المشاركة في توعية الأسر المستفيدة من الجمعية.

تصحيح المفاهيم

وذكرت سارة السعيد «إحدى مستفيدات أسر الجمعية»، أن محاضرة الإسعافات الأولية صححت الكثير من المفاهيم الخاطئة التي كانت لديهم في طريقة التطبيق العملي للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الإصابات كالحروق والكسور وغيرها.