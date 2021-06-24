شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 14 منشأة تجارية وصحية مخالفة لـ«تدابير كورونا».. وإزالة 3 مباسط عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، حملة شاملة، بالتعاون مع وزارة الصحة وشرطة الدمام في المنطقة المركزية بالدمام، استمرارًا للحملة الرقابية الشاملة التي تقوم بها بلدية وسط الدمام في الأيام الماضية.

إحكام الرقابة

وجاءت الحملة ضمن جهود البلدية لإحكام الرقابة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، وكذلك تطبيق كافة الاشتراطات البلدية التي تضمن الصحة للمجتمع بشكل عام.

فرق ميدانية

واستمرت الجولة ثلاث ساعات متواصلة، وقسمت فيها الفرق الميدانية إلى أقسام، من أجل زيارة أكبر عدد من المنشآت، واستهدفت التأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، مثل نظافة الأسطح في المطاعم، وكذلك التأكد من تخزين الطعام بالشكل الصحيح، والتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التكدس بشكل كبير داخل المنشآت، وأسفرت عن إغلاق بعض المنشآت، وتحرير مخالفات بحق أخرى.

مباسط عشوائية

من ناحيته، أكد رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن الحملة شملت زيارة 102 منشأة صحية وتجارية مخالفة، وإغلاق 14 منشأة تجارية وصحية، إضافة إلى إزالة عدد 3 مباسط عشوائية، ومصادرة 9 كيلو جرامات من الخضار والفواكه المتنوعة، إضافةً إلى إتلاف 70 كيلو جرامًا من اللحوم والدجاج والأسماك.

أبرز المخالفات

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها، شملت عدم إبراز تطبيق «توكلنا»، وعدم صحة مقياس الحرارة، أو عدم ارتداء الكمامات، أو وجود عمالة بالشقق أكثر من العدد المسموح به، إضافةً إلى وجود تكدسات ببعض المنشآت، أو عدم تخزين الطعام بالشكل الصحيح، أو بالبروتوكول المعمول به من قبل البلدية ووزارة الصحة.

حملات تفتيشية

وأكد م. الشمري سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية على الأسواق المركزية، وسكن العمالة، والمحال التجارية، والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها، داعيًا الجميع إلى التعاون والتواصل مع البلدية في حال وجود أي ملاحظة من خلال مركز البلاغات 940.