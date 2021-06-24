شكرا لمتابعة خبر عن "التأمين الإلزامي" على المباني السكنية يدخل حيز التنفيذ خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبقى 6 أيام على دخول قرار "التأمين الإلزامي" على المباني السكنية، المكونة من 3 أدوار وأقل، حيز التنفيذ.

وسيسهم ذلك القرار في زيادة تملك الأسر لمساكنها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية في السوق، في ظل وجود وثيقة تأمين العيوب الخفية على المبنى.

يذكر أنه تم تطبيق التأمين سابقًا على المباني السكنية ذات الأدوار الأربعة وأكثر، ومن خلاله يتم تعويض المؤمَّن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلَّغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية.