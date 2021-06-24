شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجهات الامنية تؤكد عدم وجود مايثير الهلع لاسلاك ديناميت أم حطب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

رصدت عدسة " صدى" بعض الثقوب في الصخور الواقعة بجبال الكفو ، والصنقة يتدلى منها أسلاك كهربائية تستخدم لتفجير أصابع الديناميت بطريق " أم حطب ".

وفي التفاصيل فقد أثارت أسلاكاً تتوغل داخل ثقوب في صخور الجبال الواقعة على طريق " أم حطب " الرابط بين محافظتي الليث وأضم التساؤل ، هل يوجد بتلك الثقوب متفجرات ، وهل تشكل خطراً أم لا؟ .

بعد ذلك تم التواصل مع مركز العمليات الموحد "٩١١" ، وتسجيل بلاغ ليتم بعد ذلك تحويله إلى قسم المتفجرات بالليث ، وبعد التواصل وتحديد المواقع تم الوقوف بتواجد " صدى" ، ليتبين بعد الكشف من الجهة المختصة ، أن الأسلاك متبقية بعد الشركة المنفذة لذلك الطريق ، حيث تم استخدامها لتفجير أصابع الديناميت ، بالإضافة إلى خلو الثقوب من أي مادة متفجرة .

وأردف أن القسم بعد تفجير أي موقع يتم تمشيطه بالكامل للتأكد من عدم وجود أي ماده متبقية .