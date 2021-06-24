شكرا لمتابعة خبر عن صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بمحافظة المجاردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

دشنت صحة عسير اليوم مركز لقاحات كورونا ( كوفيد - 19 ) في مركز المعارض بمحافظة المجاردة .

وهيأت صحة عسير المركز من حيث التجهيزات الطبية وبتعاون مع المحافظة والبلدية ، كما أنه مصمم بطريقة مناسبة و بآلية عمل منظمة من خلال تجهيز محطة استقبال و٣ مناطق تسجيل و ٤ عيادات تطعيم ومناطق انتظار كما تم دعم المركز بجميع الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة وسيارة إسعاف وطبيب .

وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق ( صحتي ) ؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله - .