«الصحة»: انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74%

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74%.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، مشيرة إلى أن عدد الجرعات المعطاة تجاوز 16.8 مليون جرعة قُدِّمَت في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وأشارت إلى أنها أعلنت إثر ذلك انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات، حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، ابتداءً من يوم الخميس 14 ذي القعدة 1442هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

وقالت وزارة الصحة، إن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، حيث تسعى لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.