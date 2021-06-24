القبض على مواطنين بالقصيم سرقا أحد المخازن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، الأربعاء، القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المواطنين الاثنين، مشيرًا إلى أن المسروقات تزيد قيمتها على 30 ألف ريال.

وأكد متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقاف المتهمين، فيما اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.