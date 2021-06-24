«التأمينات»: ضم الخدمة بعد التحول والتخصيص.. وخياران لمن أكملوا 25عامًا

الرياض - محمد عبدالله - قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، إن خدمة الموظف (لو كان يعمل بقطاع حكومي) بعد الخصخصة تنتقل معه حال صدور قرار بتخصيص القطاع الذي يعمل به. مشيرًا إلى أنه إذا أكمل 25 عاما بمجموع النظامين يمكن أن يتقاعد مبكرًا وممكن يستمر في العمل.

وبشأن التحول، أضاف «الوهيبي» أن التحول سيُعتمد والإجراءات الآن لدى الجهات التشريعية وسيتمكن العاملون في الجهات المحولة من ضم الخدمة في القطاع الحكومي إلى الخدمة بقطاع التأمينات وبإمكانهم التقاعد مبكرًا، والقرار الآن في المراحل الأخيرة.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أن من أهم أهداف برنامج التخصيص زيادة فرص العمل والتشغيل، لافتة إلى ان رواتب الموظفين بعد الخصخصة ستثبُت عامين ثم تخضع للتغير.

وأشارت الوزارة إلى أن اللوائح والأنظمة الخاضع لها الموظفين حاليا سيتم تغييرها حسب ما سيخضع له القطاع المنسب له الموظف التحول أو الخصخصة، مضيفة أنه تم تطبيق برنامج التحول وبرنامج التخصيص لتحقيق منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين وتقليص نسبة الاعتماد على النفط.

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