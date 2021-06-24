4 حرائق وأصابع الاتهام توجه للمخالفين

56 سدا و350 بئرا توسع الرقعة الزراعية بمكة أسهم عدد من محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة على امتداد ساحل البحر الأحمر في تلبية احتياجات المزارعين في تلك المحافظات والقرى من خلال... جدة: محمد غرسان جدة: محمد غرسان 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

سرير لكل 4 مرضى بالقطاع الخاص كشف التقرير السنوي لوزارة الصحة عن وجود 78596 سريرا بالمستشفيات البالغ 504 مستشفيات تتبع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع... جدة منال الجعيد جدة منال الجعيد 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

كيف يترقى منسوبو الصحة؟ اعتمدت وزارة الصحة معيارين للمفاضلة المستخدمة في الترقيات وتطبيقها عبر تطبيق الترقيات بـ(منصة مسار)، وهي تقويم الأداء الوظيفي... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

حسن الوفادة بحسوة نفذ مركز حسوة التابع لمحافظة رجال ألمع مبادرة حسن الوفادة بحضور رئيس المركز ومشاركة القطاعات الرسمية.ويعتبر مركز حسوة مقصدا للكثير... أبها: فيصل زايد أبها: فيصل زايد 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

640 مستفيدا من مراكز طوارئ الحرم بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز طوارئ الحرم؛ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 640 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

تدشين حسن الوفادة في مربة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، دشن رئيس مركز مربة عبدالعزيز بن عبدالله آل دعبش مبادرة «حسن الوفادة» تحت شعار... مربة: سلطان عسيري مربة: سلطان عسيري 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

الوقائع تكفي للإبلاغ عن الفساد أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أنه لا يشترط على المبلغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

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